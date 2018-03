“É hora de comemorar”, disse Hussein Bakri sobre obra de 1,5 milhão

“Estamos colhendo o que semeamos desde o início do mandato”, disse o deputado Hussein Bakri, vice-líder do Governo na Assembleia Legislativa e representante da região Sul do Paraná, sobre a obra de recape asfáltico na Linha Engano, interior do município de Bituruna, que teve início nesta semana.

Será feito um recape asfáltico em 6 km da estrada que liga as comunidades da Linha Engano, Rosário, área de lazer da Linha Bet, São José, Boa Esperança e outras. Essas estradas são importantes ligações utilizadas não só pela comunidade que escoa sua produção agrícola, mas por turistas que visitam a Rota do Vinho no município de Bituruna.

O valor do contrato é de cerca de R$ 1,6 milhão de reais a fundo perdido e mais contrapartida da prefeitura. A obra, que iniciou esta semana, agradou a população de Bituruna e os representantes do município que aproveitaram as redes sociais para agradecer o empenho de todos: “Meu agradecimento especial à todas as pessoas que contribuíram. Comunidades envolvidas, lideranças, nossos vereadores, mas em especial ao nosso Governador Beto Richa, Chefe da Casa Civil Valdir Rossoni e aos deputados estaduais Hussein Bakri e Bernardo Ribas Carli, por sempre estar apoiando o município de Bituruna”, disse o prefeito Claudinei de Paula Castilho em publicação no Facebook.

“Fico feliz em ver mais uma de nossas ações sendo concretizada. Principalmente agora que estamos com o prazo limite para apresentar novos projetos e solicitar recursos ao Estado, por conta do calendário eleitoral e da lei de responsabilidade fiscal. Temos ainda muito trabalho a apresentar”, afirmou Hussein.