EAD é opção para quem deseja se aprimorar profissionalmente

Sesi no Paraná disponibiliza 70 cursos online em diversas áreas, com valores que variam de R$ 5 a R$ 375. Também há opções gratuitas

Estudar sem sair de casa, adaptando os melhores dias e horários, e com uma infraestrutura completa disponível on-line: a Educação a Distância é uma tendência crescente no Brasil e, além de cursos de graduação e pós-graduação, é possível se aperfeiçoar profissionalmente de forma rápida e acessível, por meio de cursos livres.

O Sesi no Paraná disponibiliza hoje, em sua plataforma EAD, 70 cursos – 12 deles são gratuitos, e as inscrições estão abertas constantemente. As opções pagas variam de R$ 5 (Emergência, Ergonomia e Cipa, Espaços Confinados, entre outros), a R$ 375 (Certificação Leed para Engenheiros). Todos os cursos são certificados pela instituição e existe um tempo limite para terminar as atividades (que varia de 30 a 90 dias).

Na hora de escolher um curso EAD, segundo o coordenador do Núcleo de Educação a Distância do Sistema Fiep, Raphael Hardy Fioravanti, é preciso pensar se o tema trará diferença para a vida ou o trabalho da pessoa. “Se sou desorganizado, um curso de administração do tempo será adequado para mim, e vai refletir não só no trabalho, mas na minha vida também. Se o meu chefe passou a me envolver com projetos, e eu não tenho tanta intimidade com a área, preciso saber mais sobre gestão desse segmento”, exemplifica.

Das opções disponíveis, existem algumas específicas para trabalhadores na indústria, como “Criatividade na Indústria”, que ensina passos para desenvolver essa habilidade. “O estudante trabalha o desenvolvimento criativo por meio de jogos on-line, com personagens e avatares. E, no processo, o aluno precisa somar pontos até a conclusão do curso”, explica Raphael.

Dos cursos EAD mais procurados no Sesi, há vários relacionados com o aprimoramento da escrita, como Novo Acordo Ortográfico, que esclarece sobre todas as mudanças das regras ortográficas, e Comunicação Escrita, que auxilia o aluno para conseguir se comunicar de maneira mais clara.

“Reforço em Língua Portuguesa” é uma das opções indicadas por Raphael, que também é professor universitário e tem notado uma queda na qualidade do conhecimento em Língua Portuguesa. “Isso afeta a compreensão dos assuntos no dia a dia e dentro da empresa. Pode prejudicar a carreira e o crescimento profissional.” O coordenador também salienta que essa deficiência pode, inclusive, prejudicar as pessoas que estão em busca de uma vaga no mercado de trabalho. “Já vi pessoas adequadas para postos, mas que não foram selecionadas por causa do resultado da prova de português. E não importa qual é o cargo ou nível que você está buscando. É fundamental estudar.”

Engana-se quem acha que não precisa de dedicação para estudar em casa: os cursos exigem que o aluno se dedique tanto o quanto se dedicaria em sala de aula. “O estudante precisa de comprometimento e disciplina. Por mais que ele possa fazer em qualquer horário, precisa se programar para acessar o curso todos os dias, fazer os exercícios”, diz Raphael. “Existe uma ideia cultural de que estudar a distância é fácil, mas, ao contrário, se exige mais do aluno, porque é ele quem conduz o processo de aprendizagem”, frisa.

Serviço:

As opções e todos os detalhes dos cursos EAD do Sesi Paraná podem ser vistos no endereço: http://www.sistemafiep.org.br/ead/.