Educação adquire tablets para alunos da rede municipal

A Secretaria Municipal de Educação, de Porto União, recebeu os tablets adquiridos para os alunos da rede pública municipal. Foram adquiridos 510 unidades de tablets da marca Samsung Galaxy A7700, com tela de 10.1”, para todos os alunos do 5º ao 9º anos, com um investimento de, aproximadamente, 712 mil reais.

Assim como os livros e computadores, os tablets estão cada vez sendo mais utilizados na educação por suas várias vantagens. A utilização da tecnologia em sala de aula se torna uma necessidade para as escolas que não querem ficar para trás.

As possibilidades de usos dos tablets na educação são várias. Além de serem compactos, permitem o acesso ao mundo digital que é tão desigual entre crianças da mesma escola. Por ser uma ferramenta que possibilita a exploração de conteúdos extras, as crianças podem aprender se divertindo e pesquisando assuntos de seu interesse além dos aplicados em sala de aula. Também em tempos de pandemia com a dificuldade que muitos pais encontram em prover aparelhos para o ensino digital, os tablets são grandes aliados dando igualdade de condições de aprendizado.

É mais facilidade de aprendizado para os alunos e maiores possibilidades para os professores.