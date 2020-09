Educação de União da Vitória é destaque no resultado do IDEB

Nesta terça-feira, 15 de setembro, foi divulgado o resultado do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). A rede municipal de Educação de União da Vitória obteve a nota 6,4 a qual é a maior da história do município, inclusive, supera a nota prevista para 2021 pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). Esse índice é o resultado do fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações promovidas pelo SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica), tal resultado é recebido com orgulho e alegria.

Importante destacar que o resultado obtido por União da Vitória acompanha a média do Estado do Paraná e supera a média nacional.

“Esse importante resultado, já esperado, se deve ao trabalho coletivo realizado pela educação municipal e revela um ensino comprometido que prima pela qualidade da educação em nossa rede. Essa nota foi uma construção coletiva, aproveito o momento para parabenizar aos professores, supervisores, diretores, pais e equipe da secretaria de educação, os quais de alguma maneira contribuíram para que este resultado fosse alcançado”, ressalta o Secretário de Educação, Ricardo Brugnago.

O alcance da melhor nota até agora está atrelada ao investimento em várias questões como: a vontade de estudar dos alunos, oferta de formações continuadas em serviço para os profissionais, qualificação dos professores, o desenvolvimento de projetos pedagógicos, participação efetiva das famílias ou responsáveis pelo aluno, busca ativa, apoio pedagógico, uma base curricular bem estruturada e planejamento de ações e estratégias para que o aluno aprenda efetivamente. Esses são pontos fundamentais relacionados à qualidade da educação. Foto: Comunicação INEP