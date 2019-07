Egresso do curso de Direito da Uniguaçu é empossado como Promotor de Justiça

O egresso do curso de

Direito do Centro Universitário Vale do Iguaçu – Uniguaçu, Miguel Germano

Podanosche, é um dos novos membros do Ministério Público do Estado do Rio

Grande do Sul. A posse como Promotor de Justiça ocorreu, no início do mês de

julho, em Porto Alegre, após ser aprovado no 48º Concurso realizado pelo

Ministério Público. A sessão solene, realizada perante o Órgão Especial do

Colégio de Procuradores, contou com a presença de autoridades, familiares e

amigos dos vinte e um novos empossados.



Miguel é formado em Direito na Uniguaçu desde o ano de 2012. “Minha história na Uniguaçu começou em 2008.

Venho de uma família que nunca dispôs de muitos recursos financeiros e, por

isso, cursei todas as séries dos níveis fundamental e médio pelo sistema

público de ensino. Graças à nota que obtive no Enem de 2007, pude auferir uma

bolsa de 100% no Prouni, o que facilitou, e muito, minha participação no curso

de Direito”, afirma.

Antes mesmo de concluir a

graduação Miguel teve bons resultados em outros concursos públicos, em especial

no de Técnico Judiciário da Justiça do Trabalho de Santa Catarina, cargo para o

qual foi nomeado e ocupou por 6 anos. “Também fui aprovado no VIII Exame

Nacional da OAB, tendo obtido a média de 9,75 na prova de segunda fase.”

Quanto à opção por ser

Promotor de Justiça, ela foi construída ao longo da graduação. Miguel teve a

oportunidade de estagiar junto ao Ministério Público de Santa Catarina e o

Ministério Público Federal desde o quinto período do curso, o que fez dele um

grande apaixonado pela carreira e pela instituição. “Evidentemente, a

realização de um sonho tão ousado demandou muitos esforços e abnegações de

minha parte. Mas a Uniguaçu também tem o seu quinhão de glória nessa longa

jornada.”

Segundo o coordenador do

curso de Direito, professor Sandro Perotti, esta conquista individual é motivo

de muito orgulho para todos aqueles que fazem parte do colegiado de Direito,

especialmente para aqueles professores que de alguma forma acompanharam a sua

brilhante passagem pela Instituição. “O Miguel surpreendeu desde o primeiro

contato em sala de aula. A conquista dele é resultado de todo o seu trabalho e

dedicação. É um orgulho para este professor e amigo, e também uma inspiração

para todos aqueles que fizeram e fazem parte do nosso corpo discente.”

Não por outra razão,

prestigiaram a sua posse a Drª Francielle Podanosche e o Dr. José Tadeu Makiak

Júnior, dois advogados de altíssimo gabarito, também egressos da Uniguaçu. “A

Instituição não tornou apenas meus colegas de diploma, mas meus consortes de

vida. Isso porque os bons tempos de faculdade permitiram-me conhecer a mulher

com quem um dia casaria e consolidar uma amizade que vinha desde o ensino

fundamental.”

Miguel diz ter profunda gratidão aos cinco anos que passou pelos corredores da Uniguaçu. “E aos que, assim como eu, pretendem envidar esforços em projetos de relevo, lembro que, certa vez, um querido professor da própria Uniguaçu, citando o cancioneiro popular, proclamou à minha turma que ‘cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz’.”