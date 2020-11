Eliseu Mibach é reeleito prefeito de Porto União

O atual prefeito de Porto União, Eliseu Mibach (PSDB), foi reeleito com 9968 votos, 57,78% em sua vice foi eleito o ex-vereador, Erico Rosencheg. O segundo colocado foi o atual vice-prefeito, Percy Storck (PSD), que obteve 5374 votos, 31,15%; em seguida apareceu Capitão Colla (PL), com 1202 votos, 6.97%. Fechando a lista, Gilberto Knapik (PT), com 709 votos, 4.11%.

Porto União elege novos vereadores

O eleitorado de Porto União escolheu estes nomes para compor o Legislativo Municipal:

Brasa (PSDB) – 904 votos

Paulo Kovalski (PSDB) – 728

Almir Borini (DEM) – 669

Dr. Walbert (PL) – 662

Gildo Masselai (PSDB) – 602

Pasqualin (PSDB) – 600

Fernando Barulho (PSDB) – 544

Neilor (MDB) – 347

Vanessa da causa animal (PSD) – 306

Miguel Von (PSD) – 279

Enfermeira Eliane (PSC) – 256

Dados retirados do UOL eleições