Eliseu Mibach esteve ontem na Câmara de Vereadores falando das obras em Porto União

Quase duas horas, foi pouco, para que o prefeito de Porto União, Eliseu Mibach, falasse sobre todas as obras que estão em andamento no município e todo o planejamento das obras que ainda estão por vir.

Eliseu destacou que o planejamento é feito com base nas solicitações da própria população que apresentou suas demandas e reivindicações nos encontros do Plano Plurianual, realizado por bairros no ano passado.

Ruas recebendo pavimentação asfáltica, soluções de problemas ambientais herdados, retomada da construção das casas do São Bernardo do Campo, construção de capelas mortuárias, reformas de escolas, construção de creche, regularização da balsa, substituição de pontes de madeira por concreto, reforma de pontos turísticos, manutenção de canteiros, foram alguns dos assuntos abordados.

Eliseu afirmou que a administração do município está pautada em quatro pilares: administração, planejamento, direção e controle. Para ele, o município está tomando uma nova direção tanto é verdade que em menos de um ano e meio de governo, já foram asfaltadas mais ruas do que nos últimos quatro anos, por exemplo.