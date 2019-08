Eliseu Mibach recebe boas notícias sobre o IML

Essa semana o prefeito,

Eliseu Mibach, recebeu a visita do Deputado Estadual Dr. Vicente Caropreso. Um

dos motivos foi, segundo o deputado, para “matar a saudades da terra que o

recebe sempre tão bem”. Mas não apenas a amizade é que o trouxe para Porto

União. Caropreso nos trouxe a notícia de que o prédio do IML vai sofrer algumas

mudanças paliativas para que volte a atender a população da cidade até que o

novo prédio definitivo seja construído atendendo às necessidades. Segundo ele,

numa perspectiva mais otimista, em três meses as obras paliativas serão

concluídas, mas o prazo estimado é de cerca de cinco meses.

Além do IML, também

foi assunto da conversa a situação das SCs 135, que dá acesso ao Distrito de

São Miguel da Serra, e 340, que dá acesso ao Distrito de Santa Cruz do Timbó.

Caropreso afirmou que tem feito solicitações junto ao governo do Estado uma vez

que tem sido cobrado enfaticamente pelo prefeito.