Eliseu se reúne com moradores de São Domingos

Na noite de terça-feira, 17, o prefeito Eliseu Mibach esteve reunido com os moradores da Comunidade de São Domingos. O encontro teve como principal objetivo a devolução do trator da associação de produtores rurais da comunidade. Ele é usado coletivamente e precisava de reparos. A solicitação foi feita por intermédio do vereador Jacir Barth que se encarregou pessoalmente do acompanhamento dos trabalhos.

Além da devolução da máquina, o prefeito ouviu as solicitações e demandas da comunidade, apresentou o novo dirigente da Secretaria de Agricultura, Alceu Jung (Brasa), e reforçou a parceria com os vereadores Gildo Luiz Masselai e Paulo Kovalski que também estiveram presentes, além de Jacir Barth.

Eliseu ainda destacou as obras que estão sendo realizadas no município e a manutenção das estradas do interior que são fruto de um trabalho coletivo e bem administrado pela secretaria de obras.