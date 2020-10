Em articulação de Hussein Bakri, avança projeto para ampliar rede de água na área rural de Porto Vitória

Reunidos em Curitiba nesta quarta-feira (30), o deputado estadual, Hussein Bakri (PSD), e o prefeito, Kurt Nielsen Jr., avançaram nas tratativas junto à Sanepar para a ampliação da rede de água e esgoto de Porto Vitória. Nos próximos dias, a empresa vai agilizar a assinatura do termo aditivo da obra, para que os trabalhos comecem ainda neste ano. O investimento de R$ 1,2 milhão beneficiará dezenas de famílias com água tratada na área rural do município.

“Graças ao bom trânsito que temos dentro do Governo do Estado, explicamos à Sanepar a importância dessa obra para Porto Vitória, sobretudo neste momento de estiagem severa que estamos enfrentando. A chegada da rede de água nesses locais mais afastados proporciona um ganho enorme não apenas na qualidade de vida, mas também na autoestima da população”, comemorou Hussein. O parlamentar é Líder do Governo Ratinho Junior (PSD) na Assembleia Legislativa e um dos representantes oficiais de Porto Vitória junto ao Executivo estadual.

O aporte de R$ 1,2 milhão, na obra será dividido entre a Sanepar e a prefeitura. No total, serão feitas 135 novas ligações em 43 quilômetros de rede, num dos maiores projetos da estatal na região. Serão beneficiadas diversas comunidades rurais, como Linha São Miguel, Sete de Setembro e Colônia Alto da Serra.

Foto 1: Prefeito Kurt Nielsen Jr e deputado Hussein Bakri.

Foto 2: Toco Zanetti, diretor comercial da Sanepar; prefeito Kurt Nielsen Jr; e Marcelo Schlenert, chefe de gabinete da Liderança do Governo.