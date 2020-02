Em Bituruna, Hussein Bakri participa da entrega de 25 casas populares e de uma van para a saúde

O deputado, Hussein Bakri (PSD), participou, na sexta-feira (14), da entrega das chaves de casas populares para 25 famílias carentes de Bituruna. O empreendimento, que recebeu investimentos de R$ 1,2 milhão no bairro São João, faz parte do programa Nossa Gente Paraná, que garante moradia aos beneficiários a custo zero. Na sequência, Bakri repassou uma van à prefeitura que será usada no transporte de pacientes.

“Ter um olhar especial para aqueles que mais precisam deve ser um dos nortes do poder público, de forma a garantir uma vida digna a todos os cidadãos. Nesse sentido, é recompensador ver a alegria dessas 25 famílias ao receber as chaves da casa própria”, afirmou Hussein Bakri. O parlamentar é Líder do Governo Ratinho Junior (PSD) e representante oficial de Bituruna junto ao Executivo estadual.

Segundo o presidente da Cohapar, Jorge Lange, as casas entregues na sexta-feira a famílias em situação de vulnerabilidade social foram financiadas com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), permitindo que os beneficiários não precisem desembolsar nenhuma contrapartida ou arcar com prestações. Os imóveis têm entre 32 e 49 metros quadrados e são compostos por dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço externa.

Após a entrega das casas, o deputado, Hussein Bakri, repassou uma van seminova ao município numa articulação que atende a um pedido do vice-prefeito e secretário de Saúde, Rodrigo Marcante. O veículo doado à prefeitura pela 6ª Regional de Saúde vai garantir um melhor atendimento às demandas da saúde em Bituruna e também trazer mais conforto e segurança às pessoas que precisam se deslocar a cidades vizinhas para a realização de consultas, exames e cirurgias. “A atuação do Governo Ratinho Junior é voltada dia e noite a melhorar a vida dos mais de 11 milhões de paranaenses. E com Bituruna não será diferente”, comemorou o parlamentar.