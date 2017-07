Em Florianópolis, Salvatti recebe confirmação da liberação de R$ 8 milhões para Rodovia SC-135

O secretário executivo regional da ADR Canoinhas esteve na tarde desta terça-feira, 11, no gabinete da Secretaria de Estado da Infraestrutura, em reunião com o secretário Luiz Fernando Vampiro.

Durante o encontro foi confirmada a liberação do recurso na ordem de R$ 8 milhões para recuperação da Rodovia SC-135, trecho entre Porto União até Matos Costa. Segundo Salvatti o recurso só foi possível devido ao comprometimento e liderança de parceiros. “Agradeço o apoio e luta do deputado estadual Antônio Aguiar, que sempre esteve junto cobrando a liberação do recurso, e também a sensibilidade do governador Raimundo Colombo e seu vice Eduardo Pinho Moreira, para tão importante recurso”, destacou.

Conforme reunião e fala do secretário de Infraestrtura, foi confirmada a liberação do recurso pelo Grupo Gestor do Estado para ser encaminhada posteriormente a documentação para o processo de licitação e início das obras.

Recentemente a ADR Canoinhas realizou trabalho emergencial de melhorias nas rodovias da região. Os valores liberados pelo Governo do Estado, em regime emergencial, foram para execução de operações e melhorias na manutenção, limpeza de placas de sinalização, limpeza manual de valetas e bueiros, roçada e recuperação de tapa buracos em CBUQ. Foram R$ 347.230,16 em recursos para atender os 135 quilômetros de rodovias, que são de responsabilidade da ADR.