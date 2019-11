Em visita ao Hemocentro, Hussein Bakri garante R$ 2 milhões para ampliação da unidade

Em visita ao Hemocentro de União da Vitória, Hussein Bakri (PSD), e o Secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, confirmaram a liberação de quase R$ 2 milhões para a ampliação da unidade. A estimativa é que a obra aumente em até três vezes o volume de coleta de sangue no Sul do Paraná.

“Todos nós sabemos da importância da doação de sangue para salvar vidas. Isso dá a dimensão do significado dessa obra para toda a região. Graças a economias significativas feitas pelo governo ao longo deste ano, a saúde e todas as áreas estão recebendo investimentos significativos”, afirmou Hussein Bakri, que é Líder do Governo e representante do Sul do Paraná, na Assembleia Legislativa.

A conquista irá beneficiar os mais de 177 mil habitantes dos nove municípios abrangidos pela 6ª Regional de Saúde: Antônio Olinto, Bituruna, Cruz Machado, General Carneiro, Paula Freitas, Paulo Frontin, Porto Vitória, São Mateus do Sul e União da Vitória.