Emenda do deputado Hussein Bakri garante obra em Mallet

Esperada há anos pela população de Mallet, a pavimentação asfáltica da Rua Tiradentes será iniciada nos próximos dias. Nesta semana, foi concluída a licitação para escolha da empreiteira que vai realizar a obra, cujo valor de mais de R$ 1,2 milhão será custeado a partir de uma emenda parlamentar do deputado estadual, Hussein Bakri (PSD). Assim que o certame for homologado e o contrato estiver assinado, a construtora poderá iniciar os trabalhos, que têm prazo de até 12 meses para conclusão.

“Esse é mais um compromisso assumido e cumprido com a população de Mallet, fruto da parceria sólida e produtiva que estabelecemos com o prefeito, Moacir Szinvelski. Depois de concluída, a obra será um importante corredor de ligação até a Vila São Pedro e vai solucionar um problema de anos enfrentado pelos moradores, que sofrem com a precariedade do calçamento atual provocada pelo trânsito pesado na via. Um dos nortes do Governo Ratinho Junior é, justamente, este: melhorar a qualidade de vida e o dia a dia dos paranaenses”, afirmou Hussein Bakri, que é Líder do Governo na Assembleia Legislativa.

A empresa vencedora da licitação foi a Procoenge Pavimentações, do município de Paula Freitas, que orçou a obra em R$ 1.236.869,26. Desse valor, R$ 1,1 milhão será custeado com uma emenda indicada pelo deputado, Hussein Bakri, e o restante virá de contrapartida da prefeitura de Mallet.

Além da sinalização horizontal e vertical de trânsito, a obra vai incluir drenagem pluvial e passeio com acessibilidade em ambos os lados. O asfaltamento será feito no trecho entre a Avenida João Pessoa e a Avenida dos Trabalhadores, numa extensão total de 560 metros. “Com a retirada das pedras irregulares do calçamento da Tiradentes, faremos o acesso da Avenida João Pessoa até a nova sede da APAE, que deve começar a ser construída nos próximos dias”, explicou o prefeito Moacir. “Quero agradecer em especial o empenho do deputado Hussein Bakri que foi incansável na luta junto ao secretário da Infraestrutura, Sandro Alex, por esse recurso da pavimentação, que também vai movimentar a economia da nossa cidade neste momento de pandemia.”