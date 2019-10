Emoção e homenagens na reinauguração do NE Frei Deodato

No último sábado, o prefeito, Eliseu

Mibach, acompanhado por seus secretários e vereadores estiveram presentes em

São Miguel da Serra para entregar as obras de reforma e ampliação do Núcleo

Educacional Frei Deodato.

A obra é uma das solicitações que a comunidade fez no início do

ano passado durante reunião com a administração municipal. A diretora Emília

Banaseski disse em seu discurso que foi à reunião com vários pedidos, mas,

embora reconhecendo que a escola precisava de muitas obras, fez uma solicitação

mais modesta, torcendo para que pelo menos uma pintura fosse aprovada. Acabou

sendo surpreendida ao ter uma reforma e ampliação completa aprovada.

Durante um ano inteiro os alunos e professores precisaram ser

pacientes com o barulho, a bagunça e a necessidade de deixar o conforto de suas

salas de aula. A comunidade toda se mobilizou cedendo espaços para que as

atividades do ano letivo não fossem prejudicadas.

Os professores e alunos prepararam várias homenagens para o dia da

inauguração. A comunidade ofereceu cestas com produtos locais para o prefeito e

secretários em sinal de agradecimento e reconhecimento pela obra entregue. O

aluno Diogo Henrique Borges de Souza do pré, já lendo fluentemente, fez uma

homenagem à Secretária Municipal de Educação e, ensaiados pelo músico Vanderlei

Werle, os alunos cantaram o Hino de Porto União, do Centenário de São Miguel e

a canção de gratidão.

Eliseu disse reconhecer a atuação e gestão eficiente da diretora

na condução das obras solicitadas. Segundo ele, foi o olhar e o cuidado de quem

trabalha diretamente com as crianças e conhece as necessidades locais o

essencial para o sucesso da obra. Ainda fez uma homenagem à diretora e à

secretária de educação por toda dedicação e competência.

Logo após a cerimônia foi oferecido um café com guloseimas e quitutes produzidos pelas próprias merendeiras.