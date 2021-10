Empreendedores de União da Vitória podem ter acesso a Sociedade Garantidora de Crédito

Já está em funcionamento, anexo à Casa do Empreendedor de União da Vitória, a SGC Centro Sul – PR. A SGC é uma Sociedade Garantidora de Crédito, que tem o objetivo de oferecer garantia, (aval ou fiança) para empreendedores associados na hora de solicitar um empréstimo ou financiamento bancário.

Um dos grandes obstáculos identificados pelo Sebrae é de que os pequenos negócios, sejam Microempreendedores Individuais, Micro ou Pequenas Empresas encontram diversos entraves na hora de acessar o crédito com instituições bancárias, e com o aval do SGC o empreendedor recebe uma carta de garantia, que lhe facilitará o acesso ao crédito e também melhor taxa de juros.

“Muitas vezes o empreendedor deixa de investir, porque não consegue a liberação do crédito que precisa, e com a SGC ele terá uma maior facilidade na hora que precisar do crédito”, afirmou Wilson Petisco, que faz parte do Comitê que está implementando o Plano de Retomada da Economia de União da Vitória.

Petisco também explicou que a vinda da SGC para o município já é resultado das ações que estão sendo desenvolvidas pelo Plano de Retomada, como forma de aumentar a geração de emprego e renda da região.

O atendimento da SGC está sendo realizado na Casa do Empreendedor, na Avenida Manoel Ribas, 265, no centro de União da Vitória.