Enduro das Cachoeiras abre Paranaense de Enduro de Regularidade 2019

Disputa reuniu alguns

dos melhores pilotos do país, em União da Vitória, pois também foi válida pela

Copa Brasil e Sul-Brasileiro da modalidade

A 23ª edição do Enduro das Cachoeiras foi

realizada com sucesso no fim de semana, dias 30 e 31 de março, em União da

Vitória. Valendo pela abertura do Paranaense de Enduro de Regularidade e também

por etapas da Copa Brasil e Sul-Brasileiro da modalidade, o evento atraiu

alguns dos melhores pilotos do país para disputas acirradíssimas pelo percurso

de 230 quilômetros.

No sábado, entraram em

ação apenas os competidores da Copa Brasil e Sul-Brasileiro, encarando um

trajeto de 122 km. Já no domingo, juntaram-se a eles os atletas do estadual

para mais 115 km de adrenalina. “A prova contou com muitas trilhas por mata

nativa. Faltou aquela chuva típica que todos esperavam, mas foi excelente”,

disse o diretor da Federação Paranaense de Motociclismo, Valdeci Martines.

Os ganhadores do Enduro

das Cachoeiras e também da Copa Brasil e Sul-Brasileiro foram: Guilherme

Cascaes na Master, Pablo Zanchet na Senior, Alessandro Costa na Over 40,

Ewerton de Lucena na Brasil, Franciel Caldart na Júnior, Tito Zanin na Over 45,

Péricles Dutra na Over 50, Vlademir Smaniotto na Over 55, George Parik na Over

60, Lucio Metzdorf Filho na Novatos, e Bernardo Lima e Etevaldo Borghezan na

Duplas.

Já no Paranaense, os

que garantiram o lugar mais alto do pódio foram: Emerson “Bombadinho” Loth na

Master, Pericles Dutra na Senior, Alessandro Costa na Over 40, Vitor Aliot da

Cosa na Junior, Gilso Moraes na Over 45, Nereo Paludo na Over 50, Rosni

Visentin Ferreira na Over 55, Ademir Teixeira na Over 60 e Eduardo Antonio

Froza na Novatos.

Para Bomba – campeão

do Enduro das Cachoeiras nos anos de 2011, 2013, 2015 e 2018, tricampeão

brasileiro e heptacampeão estadual, foi um excelente início de temporada. “O

roteiro foi top e o evento bem disputado. Ganhei sábado, mas domingo acabei

perdendo tempo com uma árvore que entrou no para-lama dianteiro, ficando em

segundo. Agora é se preparar para a próxima”, afirma.

O estadual volta a

reunir os competidores nos dias 13 e 14 de abril, para o Enduro do Porco, em

São José das Palmeiras. Já a Copa Brasil tem corrida marcada para 18 e 19 de

maio, data do Enduro dos Ipês, na cidade de Lavras (MG). E o Sul-Brasileiro

terá sua final nos dias 15 e 16 de junho, durante o Enduro das Neves, no

município de Braço do Norte (SC).

O 23º Enduro das

Cachoeiras foi uma realização do Motoclube Porto União da Vitória, com apoio do

grupo de trilheiros Lameiros do Iguaçu, Prefeitura de União da Vitória, Pro

Tork, Hotel Riad, Hotel 10 e Clube Náutico Hobi. A supervisão e da Federação

Paranaense de Motociclismo – FPRM.

Confira

os resultados completos em: wwww.endurodascachoeiras.com.br

ID –

Assessoria de Comunicação Estratégica

Jornalista

Responsável: Daniela Burgonovo

Crédito

fotos: Gerson Coas