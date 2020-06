Nesta semana,

completam-se 100 dias desde que o Governo do Estado adotou as primeiras medidas

no enfrentamento ao novo coronavírus. Chegamos a essa marca no momento mais

crítico da pandemia, com elevada taxa de contágio e alta ocupação dos leitos

hospitalares. Mas, como o Governador, Ratinho Junior, tem frisado desde o

início, trata-se de uma maratona e não de uma corrida de 100 metros. Portanto,

o Paraná, a exemplo do restante do mundo, vai passar por altos e baixos, mas é

importante nos mantermos firmes nas medidas de prevenção e confiantes de que

tudo isso vai passar. Aos familiares que perderam entes queridos nessa batalha,

registramos nossos votos de profundo pesar e reiteramos o compromisso do poder

público estadual em fazer tudo o que estiver ao alcance para preservar a vida

de cada paranaense. Que Deus abençoe a todos nós!

Deputado Hussein Bakri

(PSD), Líder do Ģoverno na Assembleia Legislativa