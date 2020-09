Engenharia de Produção agora é Smart

Sempre um passo à frente das tendências, sejam essas do mercado de trabalho ou das novidades didáticas e tecnológicas no Ensino Superior, a Uniguaçu reestruturou o curso de Engenharia de Produção tornando-o mais dinâmico e flexível. A partir de 2021 os calouros do curso terão aulas presenciais concentradas às sextas-feiras e sábados, com diferenciais voltados na inovação das metodologias e práticas de ensino.

Será um novo curso, com a qualidade e excelência no ensino superior que todos já conhecem. Além disso, durante o curso, o aluno ainda terá a opção de pagar somente metade da mensalidade através do programa Mensalidade Flex.

Empregabilidade

O índice de empregabilidade para profissionais de Engenharia de Produção na região vem aumentando a cada ano. Atualmente, os acadêmicos concluintes do curso já vêm ganhando espaço no mercado de trabalho que está extremamente diversificado.

Além do mercado tradicional, podem trabalhar em, praticamente, qualquer segmento da indústria ou no segmento de serviços, pois tem o papel fundamental de pensar em formas de otimizar os custos, aumentar a produtividade e resolver problemas.

“O curso neste formato foi pensado para ser mais acessível àqueles que não conseguem se dedicar a sair todas as noites de casa, ou para àqueles que vêm de fora da cidade. Por isso as aulas serão concentradas nas sextas-feiras e sábados, não perdendo a qualidade do presencial. Sem contar, que no cenário atual, o mercado necessita muito de Engenheiros de Produção e isso fará com que mais pessoas possam realizar esta graduação”, complementa a coordenadora do curso, professora Camila Matos.