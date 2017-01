Engenharia Mecânica da Uniguaçu é uma das melhores do país segundo conceito do MEC

Novamente a Uniguaçu se destaca entre as melhores faculdades do país. Dessa vez foi com o curso de Engenharia Mecânica, que conquistou o conceito 4 perante o Ministério da Educação (MEC). A visita do INEP/MEC aconteceu nos dias 7, 8 e 9 de dezembro de 2016.

A avaliação é obrigatória para Instituições de Ensino Superior que respondem ao Sistema Federal de Ensino. Como a Engenharia Mecânica da Uniguaçu está prestes a formar sua primeira turma, o conceito serve para o Reconhecimento do Curso.

A Comissão Avaliadora leva em consideração alguns critérios a serem observados: organização Didática Pedagógica, Corpo-docente, Infraestrutura e outros requisitos legais. A nota vai de 1 a 5.

O professor Daniel Gonzales, coordenador-adjunto do curso de Engenharia Mecânica, ressalta a importância do conceito. “A nota mostra a qualidade do ensino, o comprometimento com a formação do profissional, preparando o cidadão socialmente responsável para assumir com responsabilidade as atribuições que ao egresso são concedidas, preparando-o para o mercado de trabalho a nível nacional e/ou global, facilitando também o acesso aos programas de pós-graduação no Brasil e no exterior”, comenta.

O professor Edson Aires da Silva, Superintendente das Coligadas UB, relembra que o Núcleo das Engenharias da Uniguaçu foi criado com o objetivo de fortalecer a questão empresarial e industrial da cidade e também da região. O conceito conquistado perante o MEC comprova o padrão de qualidade firmado pela faculdade, além de dar destaque nacional para União da Vitória. “Nós podemos nos sentir extremamente satisfeitos e felizes, porque o conceito da qualidade do curso de Engenharia Mecânica da Uniguaçu acompanha os melhores cursos do país. É a importância que a Uniguaçu e seus cursos têm tido para a região, levando para o Brasil inteiro, o nome de União da Vitória, como referência do ensino de qualidade, e isso nós podemos comprovar com os conceitos que nós temos tido, principalmente, agora com o Engenharia Mecânica”, afirma.