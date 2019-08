Entenda os principais projetos do Governo que tramitam na Assembleia Legislativa

Líder do Governo Ratinho Junior (PSD) na Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado, Hussein Bakri (PSD), comenta três dos principais projetos do Executivo que chegaram à Casa e dominarão a pauta ao longo das próximas semanas:

1. PL 594/2019: cria o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, a partir da fusão de Iapar, Cpra e Emater e da liquidação da Codapar. A economia com essa primeira parte da segunda etapa da reforma administrativa será de R$ 16 milhões por ano aos cofres estaduais.

2. PL 469/2019: autoriza a concessão à iniciativa privada da exploração das áreas de uso público de Unidades de Conservação, em especial de parques estaduais. O primeiro deles será Vila Velha.

3. PL 567/2019: aprova a construção de 19 empreendimentos hidrelétricos e de geração de energia, em vários municípios do Paraná.