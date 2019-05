Entidades criam grupo de trabalho para formatar projetos estruturantes para região sul do Paraná

Encontro reuniu diversas entidades e lideranças de União da Vitória, por meio do deputado Hussein Bakri

No auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de União da Vitória, diversas lideranças e representantes de entidades se reuniram para debater projetos estruturantes para a região Sul do Paraná. A sugestão da agenda foi feita pelo deputado estadual, Hussein Bakri (PSD), que é Líder do Governo na Assembleia Legislativa e representa a região junto ao Governo do Estado.

“Queremos nos unir e ouvir da sociedade civil organizada as demandas dos grandes projetos para toda região” disse o parlamentar, que conduziu a conversa na manhã desta sexta-feira (3). “Para que União da Vitória e os municípios vizinhos possam se desenvolver, precisamos pensar em todas as áreas. Temos uma oportunidade de ouro com o Governador Ratinho Junior e não podemos perder a chance de atrair investimentos para a região”, ressaltou Bakri.

Coordenador político do deputado em União da Vitória, o advogado Thyago Pigatto Caus sugeriu a criação de um comitê, que possa discutir e formatar projetos para apresentar ao governo, por meio de Bakri. Além disso, também serão realizadas reuniões constantes para aprofundar as diversas áreas que necessitam de investimentos e obras que possam alavancar o desenvolvimento econômico regional. O próximo encontro já tem data marcada para a próxima terça-feira (7).

Participantes – Edson Aires e Sapo (Uniguaçu), Artibano Nhoatto, Edson Kinal, Luciano, Trebien e Fábio (CDL), Cledson Kimita e Maristela (Aceuv), Alysson Frantz e Lúcio Passos (Uniuv), Sonia Kosera (CONSEG), Luiz Ernani (Jornal O Bocudo), Fabrício Moreira (Sindicato da Madeira), Valderlei (UNESPAR), Marcelo e Josiela (SESC), além dos chefes de núcleos regionais do Governo do Estado.