Entrega de identidades digitais em União da Vitória

Na noite de 29 de novembro, o Juiz de Direito Doutor Carlos Mattioli, participou do evento de mostra cultural, e de entrega das carteiras de identidades digitais do Projeto Criança e Adolescentes Protegidos aos estudantes do ensino fundamental e médio do Colégio Estadual Pedro Stelmachuk de União da Vitória/PR, dirigido pela Professora Márcia Coleraus.

O Projeto Criança e Adolescente Protegidos tem como principal objetivo garantir segurança e proteção integrais, através da identificação biométrica a todas as crianças e adolescentes da rede pública de ensino. Segundo informação do Núcleo Regional de Educação mais de 1.100 identidades, já foram entregues nas escolas dos Municípios da região.

Além da visitação ao colégio e participação na solenidade de entrega da documentação às crianças e adolescentes, o magistrado atendeu professores e pais de alunos, assim como noticiou parcerias do CEJUSC (Centro de Cidadania) do Judiciário local com a escola.

Assessoria do CEJUSC. Fotos CEJUSC e NRE de União da Vitória.