Entrega de implementos é oficializada em Porto União

Na tarde de terçca-feria, 16, estiveram em nossa cidade o ex-deputado, Mauro Mariani, e, o deputado Federal, Carlos Chiodini. A visita teve como objetivo oficializar a entrega dos implementos agrícolas adquiridos com recursos oriundos de emendas parlamentares destinadas ao município. Além deles, também recebemos recursos destinados pela deputada Federal, Caroline de Toni, e, do ex-senador Dalírio Beber.

Os nove tratores e demais implementos agrícolas serão entregues para associações de produtores rurais nos próximos dias como uma forma de fomentar o desenvolvimento da agricultura familiar.

Chiodini entende que quando se fortalece o setor rural, se diminui os impactos da crise causada pela pandemia. Ela afirmou estar muito feliz em poder contribuir com a cidade e se mostrou surpreso com a rapidez com que os recursos se convertem em equipamentos e melhorias efetivas pela administração municipal.

Mariani explicou que em 2018, em tratativas com os vereadores do MDB, disponibilizou uma emenda no valor de um milhão de reais que seria dividida entre a agricultura e saúde. Os tratores foram adquiridos com parte dessas verbas e “de forma muito inteligente, o prefeito Eliseu decidiu facilitar a vida do homem do campo e aumentar sua produtividade. Fico muito feliz quando vejo uma cidade tão bem administrada como Porto União onde o Prefeito Eliseu consegue fazer os recursos se multiplicar. Dá gosto. Porto União vai à contramão de quase todos os municípios em que os prefeitos se queixam de não terem recursos para nada”, elogiou Mariani.

Eliseu Mibach agradeceu pela atenção ao nosso município e aos vereadores que o acompanharam em Brasília solicitando recursos. Para ele “o interior tem que estar cada vez mais fortalecido e é meu compromisso contribuir com a agricultura familiar”.