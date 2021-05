Entrega de trator em São Domingos

Na noite de quarta-feira, (12), o prefeito de Porto União, Eliseu Mibach, realizou a entrega de um trator novo para a Associação dos Produtores Rurais de São Domingos do Pintado, presidida por José Adalipio Müller. A mesa de autoridades foi composta pelo prefeito Eliseu, vice, Erico Rosenscheg, Presidente da Associação de Produtores, José Adalípio , Vereador, Paulo Kovalski, Secretário de Agricultura Alceu Jung, Raylla Hort, do setor de Licitações da Administração e o convidado, Célio Tucano.

Este trator faz parte dos implementos agrícolas adquiridos com recursos de emendas parlamentares destinadas a nossa cidade pelo Ex-Deputado Federal, Mauro Mariani, Deputados Federais, Carlos Chiodini e Caroline De Tone, e, do Ex-Senador, Dalírio Beber, com contrapartida do município.

No total foram adquiridos nove tratores e seis ensiladeiras totalizando um investimento de R$ 824.923,00 destinados à agricultura familiar.

O vereador, Luiz Alberto Pasqualin, e, o ex-vereador, Sandro Calicoski, acompanharam o prefeito, Eliseu, em sua viagem à Brasília em busca recursos para essa finalidade.

Nos próximos dias, mais máquinas serão entregues nas comunidades rurais para as associações de produtores, atendendo a todos os requisitos de segurança sanitária.