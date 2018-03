Escola conectada beneficiará seis escolas em União da Vitória

Mais um dia para comemorar na educação. O prefeito municipal, Santin Roveda, acompanhado da secretária da educação, Sandra Leão, e de alguns professores de União da Vitória, estiveram nesta quarta-feira, 28, no Palácio Iguaçu em Curitiba para o lançamento do programa estadual Escola Conectada. O projeto apresentado pelo governador, Beto Richa, a vice g-governadora, Cida Borghetti, e, o Chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, busca modernizar os sistemas de informática dos colégios da rede estadual. Serão investidos no estado do Paraná R$ 283 milhões para aquisição de equipamentos e melhorias da rede de Internet das escolas. Em União da Vitória seis escolas serão beneficiadas, além do investimento recebido no valor de 100 mil reais para a APAE. “Esse programa só vem a somar, os professores que trabalham com tanta dedicação e carinho, poderão contar com mais esse recurso para o desenvolvimento dos seus alunos”, explica Roveda.

Os recursos da Escola conectada faz parte do maior pacote de investimentos da história da educação do Paraná. Ao todo, foram destinados aproximadamente R$600,00 milhões para projetos de infraestrutura de escolas e Apaes, além da reforma do Colégio Estadual do Paraná e do aumento de 100% no valor do fundo rotativo repassado ás instituições de ensino estaduais.

A escola conectada busca potencializar a utilização de recursos tecnológicos nos estabelecimentos de ensino da rede pública do Estado, visando renovar e ampliar a tecnologia das instituições de ensino. Os profissionais da educação participarão de formações para dinamizar e tornar eficiente o uso da tecnologia educacional no processo de ensino e aprendizagem. Esse programa será dividido em três fases. Na primeira 700 escolas receberão novos computadores, notebooks, impressoras, projetores multimídia, laboratórios móveis e rede de internet sem fio. As escolas também irão passar por melhorias de infraestrutura, formatação interativa e implantação de plataforma institucional. A segunda etapa segue com a instalação dos equipamentos, será criado um cronograma individual implantado até o mês de outubro. E a terceira parte é a finalização do projeto totalizando 2,1 mil escolas da rede pública estadual. “A educação deve vir sempre em primeiro lugar, ela é a base para o presente e para o futuro do município, ampliar o uso de recursos tecnológicos certamente irá impulsionar a o ensino público”, Finaliza Roveda.

