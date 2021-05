Escola da Inteligência é diferencial na educação em Porto União

A Escola da Inteligência é um método desenvolvido baseado na Teoria da Inteligência Multifocal. Idealizada pelo escritor médico psicoterapeuta Augusto Cury, a Escola da Inteligência trabalha as emoções das crianças para um aprendizado mais completo e efetivo.

Como as crianças estão em formação, é preciso trabalhar também as relações mais próximas delas como a família e os professores para que o ganho seja mais representativo.

O material didático é desenvolvido de forma a estimular o círculo de relações a pensarem juntos, não apenas nas disciplinas curriculares, como conteúdos necessários para o desenvolvimento sociocultural.

As crianças, com a participação dos pais e professores, aprendem a gerenciar seus sentimentos e são estimuladas a enriquecer as relações interpessoais, expressar seus sentimentos ao mesmo tempo em que aprendem a empatia, ou seja, se colocam no lugar dos outros.

Os alunos que passam pelo programa Escola da Inteligência têm melhores condições de se tornarem seres mais conscientes do seu papel no mundo, respeitosos, ousados e saudáveis emocionalmente.

As atividades da Escola da Inteligência são aplicadas dentro do da matriz curricular, em horário de aula, e a partir de uma hora semanal. Os alunos recebem materiais impressos e também há um ambiente virtual para aprendizagem.

Professores e gestores têm acesso às ferramentas como cursos, acompanhamento pedagógico com troca de experiências e encontros de formação para as famílias.

Porto União aderiu ao programa no ano de 2019, e, ampliou a atuação em 2021, sendo que hoje 903 alunos da rede pública municipal são contemplados com as atividades.