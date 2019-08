Escolas de Porto União recebem laboratórios de ciências e brinquedotecas

Nos dias 20 e 21 de agosto, alguns professores da rede municipal

de ensino foram contemplados com treinamento. Com a aquisição de laboratórios

de ciências para os Núcleos Educacionais Frei Deodato e João Fernando Sobral,

foi preciso repassar as informações e cuidados básicos com equipamentos e

materiais para garantir o melhor aproveitamento e, principalmente, a segurança

de professores e alunos. Já para a Educação Infantil, a capacitação foi

direcionada aos professores dos anos iniciais do Núcleo Educacional Hermínio

Milis e para professores da educação infantil Núcleo de Educação Infantil

Moranguinho. Isso porque os brinquedos adquiridos também exigem uma

metodologia específica para incentivar as crianças a desenvolver suas

habilidades.

Os brinquedos

da Bink Mobil do projeto Brincar e Aprender foram desenvolvidos com o objetivo

de ajudar na capacidade das crianças a pensar. Mais do que diversão, esses

brinquedos despertam as capacidades cognitivas contando com as interações

sociais. A brincadeira é coletiva, mas o aprendizado e desenvolvimento são

individuais.

Os

laboratórios de ciências são destinados aos alunos um pouco maiores e

possibilitam as práticas laboratoriais com experimentos que apenas a teoria não

é capaz de sintetizar.

A entrega de

materiais e o treinamento dos profissionais foram acompanhados de perto pelo prefeito,

Eliseu Mibach, pela Secretária de Educação, Aldair Muncinelli, e, pelo

Secretário de Administração, Ruan Guilherme Wolf.

Em sua fala,

Eliseu relembrou todas as obras de reformas e ampliações que está desenvolvendo

e as que ainda pretende fazer até o final do mandato. Segundo ele, “se o

dinheiro da educação for usado, exclusivamente, para a educação, dá pra fazer

muita coisa além de reformas. O que é preciso é manter o respeito pelo dinheiro

público, senão até papel higiênico falta para as crianças como já aconteceu

anos atrás”.

A Secretária

de Educação, Aldair Muncinelli, comentou que nada do que tem sido solicitado é

negado por parte da administração por isso “temos uniforme, calçados,

laboratórios, brinquedos, equipamentos dos mais diversos para as cozinhas,

lavadoras de roupa, computadores, berços e colchões novos além de todos os

investimentos em reformas e ampliações. Tenho orgulho do que estamos

presenciando em nosso município” afirmou.

Já o

secretário de Administração, Ruan Guilherme Wolf fez um apelo aos professores

que participavam do treinamento. Ele afirmou que “não está faltando nada nas

escolas e deixou um pedido a vocês (professores): nós estamos de passagem, mas

vocês vão permanecer. Então cobrem que os recursos da educação continuem sendo

usados com respeito pelos próximos gestores porque se souber usar, não vai

faltar”, comentou.