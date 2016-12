Espaço Carmela abre as portas em Curitiba

Especializado em gastronomia criativa, o empreendimento funciona no Largo da Ordem trazendo um mix de bar, bistrô e café

Uma casa aconchegante que irá trabalhar com um mix de bar, bistrô e café em uma das regiões mais tradicionais de Curitiba. Assim é o Espaço Carmela, que foi inaugurado no último final de semana, no Largo da Ordem. Comandado pelo gastrônomo Ulisses Viganó Jr, o empreendimento trabalha com os principais conceitos da gastronomia criativa, oferecendo preparos exclusivos e com sabores fascinantes.

Com uma estrutura de 300m² e capacidade para atender 65 pessoas sentadas, o Espaço Carmelaoferece, entre outros, porções especiais, carnes exóticas, massas e frutos do mar. “A ideia é que o Espaço Carmela faça parte do dia a dia dos curitibanos e, logicamente, dos turistas que estiverem de passagem pela cidade. Por esse motivo, desenvolvemos um projeto bem abrangente, que oferece gastronomia de alto nível durante o dia todo”, explica o gastrônomo Ulisses Viganó Jr.

No cardápio, dividido em entradas, saladas, caldos, massas, massas recheadas, risotos, carnes grelhadas, empratados e sobremesa, estão pratos como Risoto de queijo Brie (R$ 45); Prime Rib de Angus (R$ 99 – serve 3 pessoas); Caldo de Piranha (R$ 25); Tortéi de abóbora com molho de sálvia e pinhão (R$ 45); Risoto de cordeiro ou cabrito, com pinhão e passas (R$ 48); Chorizo de Wagyu (R$ 96); Conchiglione com salmão e alho poró (R$ 55); Pescada amarela ao molho de mel e uva passa (R$ 75); Peito de pato (R$ 30); Magret de canard (R$ 120); Avestruz (R$ 80); T-bone Cordeiro (R$ 32); Robalo Indiano (R$ 75); e Stinco de Vitela com polenta de açafrão e molho de cogumelos (R$ 68). Nos almoços de sábado, o Espaço Carmelaoferece, também, um delicioso rodízio de frutos do mar, com preços a partir de R$ 90,00. No menu estão preparos como lula, mariscos, peixes, lagostins, camarões, ostras, polvo e lagosta.

Outro grande destaque da casa fica por conta das cartas de cervejas, drinks e vinhos. O Espaço Carmela tem uma parceria especial com a cervejaria Insana, que oferece nove opções de chopes artesanais, e com a importadora Cantú, que abastece a adega exclusiva com capacidade para 500 garrafas. “Tivemos muito cuidado ao escolher os nossos parceiros de bebidas para oferecermos os melhores produtos aos nossos clientes, promovendo uma harmonização perfeita entre os preparos do nosso cardápio e as bebidas”, completa Ulisses.

O Espaço Carmela fica na Rua Doutor Claudino dos Santos (nº 72), no bairro São Francisco. A casa funciona nas terças, quartas e quintas, das 11h30 às 22h30; nas sextas e sábados, das 11h30 às 23h30; e aos domingos, das 11h às 15h. Mais informações no site www.espacocarmela.com.br ou pelo telefone (41) 3779-3979.