Esporte﻿: Na segunda ou na terceira? ﻿

Um problemão a nossa Federação Paranaense de Futebol acabou criando para ela. Vamos ao resumo para que o impasse possa ser devidamente esclarecido. Encerrada a disputa do ano passado e válido pela terceira divisão, série C do futebol profissional paranaense. Tudo naquela tranquilidade. Com as agremiações participantes delas, sossegadas. Acontece que iniciado o ano de 2020, aconteceu um fato muito interessante. Três equipes que deveriam participar do torneio da segunda divisão, fugiram da raia. Resultado: abriram três vagas. Então, o que é que é que decidiu o presidente da entidade? Imediatamente ligou para as cidades de União da Vitória, Marmaleiro e Araucária e convidou seus respectivos presidentes se seus times gostariam de ser integrados como novos participantes da segundona? O convite estourou como uma autêntica bomba nessas três cidades. Aceitaram na hora. Imediatamente trataram de legalizar a documentação, os torcedores de União da Vitória e da região foram tomados de uma euforia fantástica. O Iguaçuzão já se considerava como novo participante da série B. Mas, porém, contudo, todavia, a alegria durou pouco. A diretoria do Batel da cidade de Guarapuava que era uma das equipes que estava em litígio com a FPF; entrou com um recurso no tribunal. Perdeu no TJPR. Mas ganhou no STJD. Resultado: o quadro de Guarapuava reconquistou a sua vaga e garantiu a sua preseça este ano no certame da série B. Mas, e o nosso Iguaçuzão, como é que fica, o coitadinho que não tem nada com a essa bagunça toda? Aquela euforia espetacular dos torcedores das cidades irmãs? Pois é. O nosso Iguaçuzão nem chegou a esquentar o lugar. Voltou como integrante da série C do futebol paranaense este ano. Profundamente lamentável mais essa mancada da nossa Federação de futebol.

Editor de Esportes Leocádio José Vieira