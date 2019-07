Esporte – Leocádio José Vieira (Cadinho)

CAMPEONATO PARANAENSE

A segunda rodada do Certame Estadual Paranaense de Futebol,

categoria sub 17, em sua segunda fase, Chave E apresentou os seguintes

resultados: Paraná Clube 3×0 Associação Atlética Iguaçu (em Curitiba) e Maringá

Futebol Clube 1×1 Londrina Esporte Clube

( em Maringá). Classificação de momento: 1º) – Paraná Clube, seis pontos; 2º) –

Maringá Futebol Clube, quatro; 3º) – Londrina Esporte Clube, um; 4º) – A. A.

Iguaçu, zero. Pegando times mais experientes nesta fase, dificilmente o nosso

representante vai conseguir se classificar, pois em duas partidas disputadas

sofreu duas derrotas: uma em sua própria casa e outra em Curitiba. Foi

encerrada a disputa do turno com os seguintes confrontos: no Estádio Municipal

Antiocho Pereira o Iguaçu vai receber a visita do Londrina, em busca de seus

três primeiros pontos no torneio. Na

capital, como franco favorito o time do Paraná Clube receberá visita do Maringá

Futebol Clube. O certame com as equipes profissionais da terceira divisão deve

ser iniciado no próximo mês.

CAMPEONATO

CATARINENSE

Até que enfim, foi iniciada a disputa do Certame Catarinense

de futebol da série B na categoria sub 20. O representante de Porto União no

torneio o Futebol Clube do Porto em sua estreia ganhou os pontos no tapetão em seu jogo contra

a equipe de Joinvile. Em sua segunda apresentação jogando no Estádio Municipal

Armando Sarti, decepcionou seus adeptos, pois após estar ganhando de 1×0 acabou

sendo goleado pela equipe da Caçadorense pelo placar de 4×1. O técnico Toninho Paraná

declarou que até ele ficou surpreso pela facilidade que seu elenco foi

envolvido pelo bando visitante.