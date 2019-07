Esporte-Leocádio José Vieira

JOGOS ABERTOS

Foi realizada na vizinha cidade de Bituruna, a fase regional

dos Jogos Abertos do Paraná. Presente ao evento a delegação de União da Vitória

vem cumprindo uma excelente campanha até o momento. Resultados das nossas

equipes: Basquete (masculino) – UVA

98×53 Bituruna. Vôlei (feminino): UVA

2×0 General Carneiro) . Parciais de 25×15 e 26×24. Vôlei (masculino): Uva 2×0 Bituruna. 25×12 e 25×11. Futsal (masculino): UVA 11×7 General

Carneiro. Futsal (feminino): UVA 4×3

Paula Freitas. Vem aí a disputa municipal com nossos atletas pegando pela

frente adversários mais difíceis.

CAMPEONATO PARANAENSE

Começa no final de semana, a segunda fase do Certame

Estadual de Futebol Paranaense, categoria sub 17. As 12 agremiações

classificadas foram formadas em três chaves com quatro integrantes cada, a

Associação Atlética Iguaçu, está incluída na chave E com os seguintes times:

Maringá Futebol Clube, Londrina Esporte Clube e Paraná Clube. Um grupo de

adversários de respeito para o nosso representante. Vejamos a formação das duas

outras chaves F – Rio Branco Sport Clube, Verê Futebol Clube, Operário

Ferroviário Esporte Clube e Colorado Atlético Clube. G: PSTC, Clube Atlético

Paranaense, Prudentópolis Futebol Clube e Independente FSJ. A primeira rodada

será disputada, sábado. As partidas onde figura o nosso representante estão

assim programadas: Iguaçu x Maringá, no Estádio Municipal Antiocho Pereira e

Londrina x Paraná na cidade de Londrina.