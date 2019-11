Esporte por Leocádio José Vieira

Karatê

Participando da quarta etapa do Campeonato Estadual Paranaense de Karatê a equipe da Associação União contando com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes de União da Vitória, na cidade de Londrina, realizou uma belíssima apresentação. Sob o comando do professor Wlademiro Paraschuk Júnior os atletas conquistaram sete medalhas. Eduardo Alexandrino, medalha de prata; Lucas Rolek, medalha de prata; Marlon dos Santos, medalha de ouro; Maria Gabrielle, medalha de prata; Marli Oliveira, medalha de prata; Wellington Gonçalves, medalha de bronze e Wlademiro Paraschuk Júnior, medalha de prata. Parabéns, aos guapos atletas da Associação União pela ótima performance..

Futebol

Domingo, será conhecido o campeão do certame Estadual Paranaense

da série C da presente temporada. As equipes do Arapongas e do Andraus Brasil

em partida que vem despertando as atenções os desportistas das cidades de

Arapongas e de Campo Largo. No primeiro confronto realizado na cidade de Campo

Largo, registrou-se o empate de 0x0. Agora o segundo combate está programado

para a cidade de Arapongas. Pelos fatores campo e torcida o time da casa surge

com um ligeiro favoritismo. Porém, não podemos esquecer que o time do Andraus

eliminou o quadro do Araucária, que era um sério candidato à conquista do

título, na fase semifinal. Alea Jacta Est! Que vença o melhor! Desportista amigo

arriscaria um palpite?