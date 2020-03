Esquina entre as ruas Sete de Setembro, Porto União, com a Carlos Cavalcanti, União da Vitória, recebe revitalização

Uma pequena praça, que fica

na esquina entre as ruas Sete de Setembro e Carlos Cavalcanti, no centro de

União da Vitória, está sendo revitalizada. As melhorias no local iniciaram na

terça-feira, 03. O local, que fica próximo à divisa com Porto União e ao lado

da Estação União, receberá paisagismo e novos bancos serão instalados. Um

monumento em homenagem ao artista plástico, Amadeo Bona, será implantado na

Praça. A iniciativa foi da Professora Ivanira Olbertz em parceria com a

Associação dos Artistas Plásticos Vale do Iguaçu. A previsão é que a obra seja

concluída em um mês. Motoristas devem ficar atentos as paralisações no trânsito

durante os trabalhos.