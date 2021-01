Está mais fácil solicitar manutenção na iluminação pública!

A iluminação pública de Porto União está sendo toda substituída por lâmpadas de LED. O trabalho começou ainda no ano passado, iniciando pelo centro e se estendendo às ruas de maior fluxo dos bairros.

Aos poucos, toda a cidade vai ganhando mais claridade, segurança e economia com as lâmpadas novas. Comparadas às de vapor de sódio, as lâmpadas de LED são até 50% mais econômicas e tem durabilidade muito maior. Seu brilho é mais uniforme o que reduz a fadiga visual dos motoristas e pedestres.

Mesmo sendo mais duráveis, podem queimar eventualmente. Por isso, a administração municipal faz um apelo à população para que notifique sempre que presenciar algum poste com lâmpada queimada. Mesmo fazendo rondas constantes, nem sempre a equipe da iluminação pública fica sabendo onde é necessária a manutenção.

Para facilitar à notificação de tais ocorrências, a Administração Municipal disponibiliza quatro canais de comunicação:

pelo telefone 3523 1155;

WhatsApp 3523 1614;

mensagens no Facebook @portouniao e;

direct do Instagram @prefsportouniao.

Independente do canal escolhido é preciso informar o endereço completo contendo o nome da rua, o número da residência mais próxima ao poste, o bairro e, se possível, um ponto de referência.

A equipe de manutenção costuma atender à solicitação no máximo em três dias úteis.

Continuamos cuidando da nossa cidade.