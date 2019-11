Estacionamento Rotativo volta em dezembro em Porto União

A Administração Municipal de Porto União

informa que o sistema de estacionamento rotativo voltará no próximo mês. A

empresa responsável por sua administração está em fase de treinamento de

pessoal e estará com sua sede comercial aberta a partir do dia 02 de dezembro,

na Rua Mattos Costas, 325, sala 02 no Centro.

Os valores ficaram definidos como R$ 1,00 (um real) para meia

hora, R$ 2,00 (dois reais) para uma hora e R$ 4,00 (quatro reais) para duas

horas sendo mantida a cortesia de 10 minutos. O estacionamento será rotativo

nos dias úteis das 09 às 12 horas e das 13h30 às 18 horas. Aos sábados das 9 às

12 horas, sendo livre nos demais horários. As ruas em que o rotativo será

exigido estarão devidamente sinalizadas com placas.

Os créditos para o estacionamento podem ser adquiridos de quatro

formas sendo:

Pelo aplicativo Pare Fácil, já disponível nas lojas de aplicativos

e habilitado para Porto União, via cartão de crédito, no valor mínimo de R$

20,00 (Vinte reais);

No posto de atendimento diretamente na sede comercial da empresa,

sem valor mínimo;

Direto com os monitores, sem valor mínimo;

No comércio em geral nas lojas identificadas como pontos de venda.

Entre os dias 02 e 07 de dezembro, haverá treinamento e campanha

de conscientização dos usuários e a cobrança efetiva inicia, oficialmente, no

dia 9 de dezembro.

Os veículos devem ser estacionados dentro da vaga delimitada e

numerada para evitar a cobrança em duplicidade. Motocicletas são isentas de

pagamento desde que estacionadas nos locais destinadas a elas.

Os veículos que estiverem estacionados em desacordo com a

legislação vigente podem ser autuados pela polícia militar gerando multas

previstas no Código de Trânsito. Acesse o link

para ser direcionado ao aplicativo https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.sistemaexpert.parefacil