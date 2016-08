Estacionar em local proibido pode gerar colisões fatais

Nesta sexta-feira (6), a campanha “31 Dias para Mudar o Trânsito”, do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran), fala sobre estacionamento em local proibido. Em 2015, o Estado registrou 1.257 infrações por este motivo, que atrapalha motoristas, pedestres, ciclistas e ainda pode gerar colisões fatais.

O filme divulgado nas redes sociais do Detran e no site www.detran.pr.gov.br/maioamarelo conta a história de um condutor09 que parou por alguns minutos em um ponto de ônibus.

“Quando a gente saiu da casa para ver o que era, tinha um ônibus parado ao lado do meu carro e uma moto no chão. O ônibus parou meio que de susto já que o ponto estava ocupado pelo meu carro. O motoqueiro não freou a tempo, bateu em cheio no ônibus e morreu”, diz o depoimento, inspirado em fatos reais.

“Era um minutinho só que eu parei ali, um minutinho só. Mas foi tempo suficiente para matar uma pessoa”, termina.

INFRAÇÃO: O Código de Trânsito Brasileiro estabelece multa de R$ 85,13 e perda de quatro pontos na habilitação para quem estaciona em locais proibidos. O alerta do Detran, entretanto, é para os problemas mais graves que podem ser causados pela prática.

“Estacionar onde não deve atrapalha a visibilidade dos outros motoristas. Dependendo de onde o veículo está estacionado, o outro condutor, tem que avançar quase até o meio da rua para poder fazer um cruzamento e é nessa hora que pode ocorrer um grave acidente”, explica o diretor geral da autarquia, Marcos Traad.

Acompanhe todos os vídeos em:

www.detran.pr.gov.br/maioamarelo

www.youtube.com/user/imprensadetranpr

www.facebook.com/DetranPR/

twitter.com/detran_pr