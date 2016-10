Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo IFPR 2017

No Campus União da Vitória, são 80 vagas em um curso técnico

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo 2017 do Instituto Federal do Paraná (IFPR). Neste ano, o IFPR oferta 5161 vagas em 47 cursos técnicos de nível médio e 24 cursos superiores, distribuídos entre 24 campi em diferentes regiões do estado.

Para o Campus União da Vitória, são 80 vagas em um curso técnico.

As inscrições devem ser realizadas pela internet até o dia 8 de novembro, mediante a escolha de língua estrangeira e preenchimento de questionário socioeconômico. A taxa de inscrição é de R$ 60 e deve ser paga até 9 de novembro de 2016, em horário bancário.

A aplicação das provas será realizada simultaneamente nos campi onde os cursos são ofertados, em uma única fase, no dia 11 de dezembro de 2016, das 14h às 18h30.

Isenção da taxa de inscrição

Poderá ser concedida isenção da taxa de inscrição aos candidatos que comprovem não poder arcar com tal ônus junto ao IFPR, mediante comprovação de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou pela comprovação de renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Para o segundo caso, é preciso que o candidato seja oriundo de escola pública ou tenha cursado escola particular na condição de bolsista integral. Detalhes e mais informações sobre a solicitação da isenção da taxa de inscrição estão disponíveis nos editais que regem o Processo Seletivo.

Inclusão social

Por meio do processo seletivo, o IFPR destina 80% das vagas à inclusão social: 60% são reservadas a candidatos oriundos de escolas públicas ou que tenham obtido certificado de conclusão com base em exames de certificação; 10% são reservadas aos candidatos autodeclarados pretos ou pardos; 5% aos indígenas e 5% aos candidatos com deficiência. Os 20% restantes são destinados à concorrência geral. As regras e procedimentos referentes às reservas de vagas estão disponíveis nos editais.

Campi do IFPR

Os cursos são oferecidos em 24 campi, situados nas cidades de Assis Chateaubriand, Barracão, Campo Largo, Capanema, Cascavel, Colombo, Coronel Vivida, Curitiba, Foz do Iguaçu, Goioerê, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Jaguariaíva, Quedas do Iguaçu, Londrina, Palmas, Paranaguá, Paranavaí, Pinhais, Pitanga, Telêmaco Borba, Umuarama e União da Vitória.

O IFPR

Referência em educação profissional, científica e tecnológica o IFPR é uma instituição federal reconhecida pelo compromisso com a educação e a transformação social. É voltado à educação superior, básica e profissional, e especializado na oferta gratuita de educação profissional e tecnológica em diferentes modalidades, níveis e formas de ensino.

No Campus União da Vitória, é um curso técnico:

Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio: Informática

Confira, no edital elencado abaixo, os cursos disponíveis nos demais campi.

Edital IFPR nº 19/2016 – Cursos de Graduação.

http://www.ct.utfpr.edu.br/ifpr/concursos/2016/ifpr/docs/ifpr_edital_020_2016_superior_2017.pdf

Edital nº 20/2016 – Cursos Técnicos de Nível Médio.

http://www.ct.utfpr.edu.br/ifpr/concursos/2016/ifpr/docs/ifpr_edital_019_2016_medio_2017.pdf

Inscrições (exclusivamente pela página da Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Funtef-PR, entidade organizadora do processo seletivo)

http://www.ct.utfpr.edu.br/ifpr/concursos/2016/ifpr/principal.xhtml;jsessionid=XAaN6_IDxR8x23kGTgETD3MuuB_x9_hI2C2hz-Q3.java-web

www.ifpr.edu.br

uniao.ifpr.edu.br

Informações para a imprensa

Comunicação do Campus União da Vitória – Jussara Leite – Avenida Paula Freitas, s/n – bairro São Bráz – Telefone: (42) 3135-4800 – jussara.leite@ifpr.edu.br. uniao.ifpr.edu.br

Coordenadoria Geral de Comunicação do IFPR – Reitoria. Av. Victor Ferreira do Amaral, 306. Telefone: (41) 3595-7639 / (41) 9247-2397. comunicacao@ifpr.edu.br. www.ifpr.edu.br