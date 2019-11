Estar de União da Vitória é um dos mais modernos do Estado

Parquímetros começam a funcionar nesta sexta-feira

Pensando em oferecer

facilidade para o usuário, a prefeitura de União da Vitória investiu em

inovação e tecnologia para transformar o estacionamento rotativo do município

em um dos mais modernos do Estado. “Nosso objetivo é facilitar a vida de quem

precisa estacionar. Tanto para encontrar vaga quanto para adquirir os créditos.

Agora nosso sistema está completo e oferece todas essas facilidades”, destaca Santin

Roveda.

A partir de amanhã, 1

de novembro, os parquímetros começam a funcionar em União da Vitória. No total,

10 unidades foram instaladas. Nos equipamentos, que são emissores de ticket

eletrônico de estacionamento, será possível adquirir os créditos de quatro

formas diferentes: cartão de crédito ou débito, moeda e de débito NFC (por

aproximação). O objetivo é facilitar a aquisição de créditos pelos usuários do

estacionamento rotativo. As demais formas de compra de crédito com o

aplicativo, monitores e no escritório da Zona Azul serão mantidas.

A ampliação da área do

Estar também começa a valer nesta sexta-feira, 1. O número de vagas foi

expandido em cinco ruas: Av. Manoel Ribas, Rua Professor Amazília, Rua Benjamim

Constant, Rua Barão do Rio Branco e Praça Coronel Amazonas. “O decreto foi

publicado hoje. Foi um pedido dos lojistas e comerciantes aprovado pela

Comissão de Trânsito”, explica o Secretário de Trânsito, Clodoaldo Goetz.