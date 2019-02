Estrada de Santa Cruz do Timbó ganha aterro

Na última semana as comunidades

da região de São Pedro e Santa Cruz do Timbó tiveram motivos para

comemorar. A estrada que liga as localidades de São Pedro, Rio Bonito, Nova

Pátria, Santa Cruz do Timbó e Despraiado foi aterrada. A obra de grande porte

havia sido solicitada pelas comunidades no último Plano Plurianual, que é

quando o prefeito traça as estratégias de investimento no município atendendo

às solicitações dos próprios moradores.

Eliseu,

que tem por hábito fiscalizar pessoalmente as obras em andamento, disse que “o

interior tem recebido a atenção que merece principalmente no que se refere à

qualidade das estradas e que a substituição das pontes de madeira também é

objetivo da administração” afirmou ao mesmo tempo em que parabenizou a equipe

da Secretaria Municipal de Obras e da Intendência de Santa Cruz do Timbó pela

qualidade dos serviços.