Estudante do IFPR – Campus União da Vitória apresenta Sistema de Alerta de Enchentes em evento científico em Concórdia – SC

O Sistema tem por objetivo auxiliar as famílias que moram nas regiões de enchente da cidade de União da Vitória, enviando mensagens de alerta sobre alterações nos níveis do rio Iguaçu

Nos dias 07 e 08 de dezembro, o Campus União da Vitória foi representado na V Jornada de Produção Científica da Educação Profissional e Tecnológica da Região Sul, pela estudante do quarto ano do curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, Luana Marques.

O evento, realizado na cidade de Concórdia, Santa Catarina, reuniu estudantes de todos os Institutos Federais da região Sul do país, dos cursos técnicos e superior, que apresentaram 178 trabalhos científicos (uma média de 30 por Instituição) nas áreas de ensino, pesquisa e extensão.

A Jornada visou divulgar a produção científica e promover a integração entre alunos, professores e pesquisadores das instituições participantes.

O projeto, apresentado por Luana, é um sistema de alertas de enchentes, que tem por objetivo avisar a população de União da Vitória que mora às margens do rio Iguaçu, por meio de mensagens eletrônicas, das alterações dos níveis do rio e da possibilidade de enchentes, permitindo que as famílias se organizem e deixem suas casas a tempo, evitando prejuízos e perdas.

Luana explica que o sistema tem baixo custo e pode ser uma forma de minimizar os problemas ocasionados pela enchente em nossa região. “Até hoje não foi encontrada uma forma de resolver o problema das enchentes em nossa cidade, mas acredito que meu aplicativo pode ser uma alternativa para evitar que os moradores sejam pegos de surpresa com uma possível enchente”.

A estudante conta, ainda, que o sistema foi bem recepcionado pelos expectadores do evento, que viram no aplicativo potencial para auxiliar as cidades de suas regiões que também estão em área de enchente.

“A Jornada me permitiu conhecer novas pessoas e com elas a sua forma de mudar o mundo e ajudar nossa sociedade. Apresentei a eles meu projeto, e pude ver que ele pode ajudar, também, outros municípios. O evento acabou, mas com toda certeza deixou memórias incríveis”, avalia Luana Marques.