Estudante do IFPR é selecionado para o English Immersion Program, realizado pela Embaixada dos EUA no Brasil

O estudante do quarto

ano do curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio do Campus União

da Vitória do Instituto Federal do Paraná, Rhyan Stefanowicz, é um dos 107

estudantes de escolas públicas brasileiras selecionados para participar do

programa English Immersion Program – EIP, realizado pela Embaixada dos Estados

Unidos no Brasil em parceria com os centros binacionais Brasil-Estados Unidos.

O projeto tem como objetivo valorizar o ensino público, pela premiação de

alunos que são modelo para as comunidades.

O programa, de uma

semana de duração, oferece aos semifinalistas do processo de seleção dos Jovens

Embaixadores a experiência de imersão integral na língua inglesa e na cultura

americana. Todos os anos o programa foca num aspecto diferente da cultura dos

EUA e requer que, ao fim do programa, os participantes façam uma pequena

apresentação sobre seu tema.

A seleção, que contou com

mais de sete mil estudantes inscritos, envolveu várias etapas, incluindo

questionário, provas escrita e oral e envio de documentos comprobatórios.

“Todas essas fases geraram um misto de ansiedade, nervosismo, especialmente ao

realizar as provas, emoção e muito orgulho. A conquista por ser semifinalista

me possibilitou muita experiência e aprendizado, pois compartilhei momentos com

pessoas incríveis durante todo o processo”, descreve Rhyan.

Os pré-requisitos para

se inscrever no programa é ser aluno de escola pública, com idade entre 15 e 18

anos, jamais ter viajado para os Estados Unidos, possuir boa fluência oral e

escrita na língua inglesa, ter excelente desempenho escolar, ter perfil de

liderança e iniciativa, ser comunicativo e prestar trabalho voluntário.

Rhyan é voluntário no

projeto Contadores de Histórias, desenvolvido pela seção de Biblioteca do

Campus União da Vitória, que visita escolas e instituições realizando

atividades e leitura de histórias de forma lúdica e interativa, com intuito de

promover o hábito e prazer pela leitura.

“Estamos orgulhosos em

saber que um dos nossos contadores de histórias está tendo a oportunidade de

conhecer novos horizontes. O Rhyan participou ativamente de nossas atividades

em várias escolas e instituições, e suas ações nas atividades com as crianças

foram sempre muito responsáveis e animadas”, relata a auxiliar de biblioteca e

coordenadora do projeto Contadores de Histórias, Viviane Traversin.

Normalmente o programa

é realizado em Brasília, mas, em virtude da pandemia de Covid-19, a edição

deste ano será realizada em formato on-line nos dias 26 de maio a 4 de junho. A

Embaixada fornecerá toda a estrutura técnica-tecnológica, ferramentas e

materiais necessários para que todos possam participar de maneira íntegra e

ativa do EIP.

Para a professora de

língua inglesa do campus, Alessandra Bender, a conquista de Rhyan servirá de

inspiração para outros estudantes da unidade. “O Rhyan sempre foi um estudante

dedicado e determinado, que viu no inglês uma oportunidade de realizar seus

sonhos. Como professora, eu me sinto muito feliz por ter podido contribuir um

pouquinho para concretizar os planos de um aluno tão especial e promissor”,

destaca.

“Participar dessa

iniciativa abriu portas para eu buscar novos horizontes e nunca desistir dos

meus sonhos. Eu sou imensamente grato por todos os servidores e estudantes do

IFPR que me apoiaram nessa jornada e que torceram por mim durante a minha

aplicação”, finaliza Rhyan.