Estudantes da Unespar vão conversar com o governo do estado

Para reivindicar soluções para as condições precárias em que se encontram

os campi de artes da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), uma comissão de

estudantes da instituição deve se reunir na semana que vem com o secretário

chefe da Casa Civil, Guto Silva. A audiência é fruto de uma solicitação da

deputada estadual Luciana Rafagnin (PT), junto ao líder do governo na

Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), deputado Hussein Bakri (PSD).

O ano letivo para o curso de Cinema e Audiovisual só começou de fato

hoje, depois que as turmas foram transferidas para as dependências da TV Paulo

Freire, no Boqueirão. Os demais cursos

da instituição tiveram suas aulas paralisadas após do desabamento de parte do

telhado do Campus 2, que fica no bairro do Cabral. As aulas foram retomadas

também hoje nesse campus e algumas turmas tiveram de ser transferidas para

salas do Setor de Ciências Agrárias da UFPR.

“Essa abertura para um diálogo direto com o Governo do Estado é o que a

gente precisa que aconteça neste momento. É importante para nos articularmos na

busca de soluções que são urgentes. Queremos ter aulas e em locais e condições

adequadas, não do jeito que se encontram”, disse a representante do diretório

acadêmico, Kristy Bostelmann, estudante de Licenciatura em Teatro. Participaram

também da reunião com os deputados os estudantes Letícia Merlo (Teatro) e

Fernando Senda (Musicoterapia).