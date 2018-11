Estudantes do Campus União da Vitória realizam campanha de valorização dos profissionais terceirizados da unidade

Com frases como “Meu trabalho é sua segurança”; “Vigilante, nosso verdadeiro herói”; “Valorize um sorriso”; “A união faz a força”, os estudantes do quarto ano do curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio do Campus União da Vitória do Instituto Federal do Paraná (IFPR), realizaram uma campanha de valorização do trabalho dos profissionais terceirizados do campus.

A atividade foi sugerida pela professora de inglês da unidade, Alessandra Bender, e é fruto do produto educacional que vem sendo desenvolvido pela servidora em seu curso de mestrado em Educação Profissional e Tecnológica, e visa, além da campanha, realizar uma reflexão crítica sobre a importância de profissões que são subvalorizadas em nossa sociedade.

Os alunos entrevistaram profissionais terceirizados do campus a fim de reconhecer os diversos tipos de conhecimentos necessários para a realização de suas funções. A partir dos dados coletados nas entrevistas, os alunos produziram cartazes em inglês promovendo uma campanha social de valorização dos trabalhadores.

De acordo com a estudante, Vanessa Glovacki, esses profissionais merecem ser apreciados. “Não há nada mais gratificante do que termos um time que tanto se empenha para zelar pela Instituição e permitir que ela esteja posicionada entre as melhores instituições do Brasil”, enfatiza Vanessa.

Para celebrar o resultado obtido, a turma realizou um momento de confraternização com os profissionais entrevistados e entregaram a eles uma versão em português e outra em inglês dos cartazes produzidos.

“Esse momento de confraternização foi muito importante para celebrar todo o processo realizado durante as aulas de inglês e durante as conversas com os entrevistados, que se mostraram extremamente generosos ao compartilharem seus conhecimentos e experiências com os alunos”, afirma a professora Alessandra.

Para os profissionais homenageados o momento foi marcante. “Esse cartaz que eu recebi irá ficar em uma moldura na parede de minha casa, ao lado dos meus certificados”, celebra o vigilante da unidade, Gentil da Silva.