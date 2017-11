Estudantes do IFPR, Campus União da Vitória, são premiados na OBMEP

Três alunos do Instituto Federal do Paraná (IFPR), Campus de União da Vitória, foram premiados na 13ª Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) de 2017. Os estudantes do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, Leonardo Jose Rossaki Quadros e Lucas Bryan Treuke, do primeiro ano e Taynara de Fátima Zatorski, do terceiro ano, receberam menção honrosa.

O resultado foi divulgado nesta quarta-feira, 22 de novembro. A premiação permite que os alunos se candidatem para participar do PIC – Programa de Iniciação Científica Jr, ofertado pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (Impa), em 2018.

Para Taynara, a conquista é motivo de comemoração. “Estou muito feliz, pois foi a primeira vez que passei para a segunda fase. Sempre me esforcei para isso e acredito que a base que tenho recebido aqui no IFPR me ajudou a conquistar essa menção, e no próximo ano pretendo ganhar uma medalha”, ressaltou.

De acordo com o professor de matemática do campus, Ederson Marcelino da Silva, que leciona para a turma em que Lucas e Leonardo estudam, é gratificante ver os alunos alcançando seus objetivos. “Vejo o empenho e o interesse deles em superar desafios, como nessa prova, que é nacional e considerada muito difícil. Tenho certeza que colherão os frutos desse esforço. Torço para que todos aqueles que tentaram não desanimem e continuem se esforçando, pois com dedicação tudo é possível”, destacou.

A prova da primeira fase da OBMEP 2017 foi realizada no dia 6 de junho. Os alunos com melhor pontuação se classificaram para a segunda fase, que aconteceu no dia 16 de setembro, e teve a participação de 12 alunos do campus de União da Vitória.

A OBMEP é uma realização do Impa, e tem como objetivo estimular o estudo da matemática e revelar talentos na área.

Nesse ano houve participação de mais de 18 milhões de alunos e 53.231 escolas.​

Sobre o IFPR

Referência em educação profissional, tecnológica e científica, o IFPR é uma instituição pública federal de ensino reconhecida pelo compromisso com a educação e a transformação social.

É voltado à educação superior, básica e profissional, especializado na oferta gratuita de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades e níveis de ensino.

Atualmente, o IFPR atende mais de 40 mil estudantes nos cursos de modalidade presencial e a distância, oferecendo à comunidade paranaense mais de 100 cursos entre técnicos presenciais, técnicos na modalidade a distância, cursos superiores e especializações presenciais e a distância.

​Foto: Leonardo Jose Rossaki Quadros, Lucas Bryan Treuke, e Taynara de Fátima Zatorski