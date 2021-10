Estudo sobre o Funprevi é apresentado em União da Vitória

A prefeitura de União da Vitória, realizou durante a semana que passou, diversas reuniões, quando foi apresentado o estudo realizado pela empresa ABCPREV, que foi contratada para realizar a reestruturação do Fundo Previdenciário do Município de União da Vitória (Funprevi).

Edvaldo Fernandes, responsável técnico da ABCPREV apresentou para a Administração Municipal, Poder Legislativo e para os representantes dos Sindicatos dos Servidores Municipais e do Magistério, o resultado do primeiro estudo que apresenta a real situação do Fundo.

Na sexta-feira, 15, foi realizada uma transmissão ao vivo pelo Facebook da prefeitura, na qual o prefeito, Bachir Abbas, explicou que a administração está, por meio desse estudo, trabalhando de forma responsável com relação a reestruturação do fundo, que tanto preocupa os servidores.

“A situação do fundo é preocupante, mas queremos esclarecer aos servidores, que eles podem ter a certeza que estamos trabalhando de forma responsável, transparente e que todas as medidas que serão tomadas, serão apresentadas e discutidas com os servidores”, afirmou Bachir.

Os dados apresentados mostram que a situação de readequação do fundo necessitará de um grande planejamento e organização, a fim de enfrentar todos os problemas que foram causados no passado. “Essa primeira etapa, analisou o passado e já projeta as dores que temos que enfrentar hoje. Nela também já foi feita a organização para mobilizarmos um esforço coletivo, de médio e longo prazo, para readequar o fundo”, explicou Edvaldo.

A readequação do fundo passará ainda por outras etapas, que exigirão um esforço coletivo e comum tanto entre a administração municipal quanto dos servidores, até que se chegue a uma definição para resolver a situação financeira do Funprevi.

“Esse foi apenas o primeiro passo da reestruturação do fundo, as ações irão acontecer a partir do diagnóstico da ABCPREV, e inevitavelmente exigirão sacrifícios de todos. O impacto das mudanças só será sentido no longo prazo, no curto prazo estamos vivendo uma realidade difícil e que com certeza se refletirá no orçamento público, exigindo austeridade do Poder Executivo.”, explicou o vice-prefeito, Jairo Clivatti.

Fundo de Previdência Complementar

Além da readequação do fundo previdenciário, para que ele consiga honrar financeiramente os benefícios dos servidores, também está sendo realizada a adequação dentro da Reforma Previdenciária na qual o município precisa se enquadrar.

Dentro desse enquadramento, foi protocolado na Câmara de Vereadores, o Projeto de Lei que cria o Fundo de Previdência Complementar para os servidores, e que estipula um novo teto para a aposentadoria dos novos servidores. “Esse projeto, implanta no município um dos ítens da emenda constitucional 103, na qual o teto dos aposentados deixa de ser o teto do prefeito, mas sim o do regime geral no país”, explicou Clivatti, que ressaltou que essa alteração será apenas para os novos servidores do município e não impacta os servidores antigos.