Evento da Terceira Idade marca liberação de recursos em União da Vitória

O encontro festivo da Terceira Idade de sexta-feira (11), no distrito de São Cristóvão foi diferente. Além de comemorar o dia dos pais em alto estilo, com a participação de idosos de todos os bairros de União da Vitória, eles tiveram uma surpresa com o anúncio da liberação de recursos para a compra de um ônibus para atender o grupo.

Viabilizada pelo deputado estadual Hussein Bakri, a emenda de R$ 335 mil, irá atender as necessidades da Terceira Idade, proporcionando mais conforto e comodidade em suas viagens, como explica o deputado “Já tínhamos esse pedido faz tempo, mas por conta da burocracia só foi liberado agora. Além disso, só temos esses investimentos na região graças a parceria que tenho com o Rossoni” e brinca “Ele tem a chave do cofre do Governo do Estado” se referindo ao Chefe da Casa Civil, que também participou do evento. “E não devemos nos esquecer do nosso Governador, Beto Richa, que pagou caro com a popularidade no momento do ajuste fiscal e hoje o Paraná é um exemplo para o Brasil” finaliza.

O vereador Valdecir Ratko, padrinho da Terceira Idade, que fez o pedido do ônibus ao deputado, ressaltou a importância da união de forças para atender os mais de 500 idosos, “Já estou a 17 anos, junto com a Melhor Idade buscando sempre melhor atender, e, graças ao deputado, Hussein Bakri, conquistamos mais esse importante recurso para a compra de um ônibus que vai dar comodidade e conforto em suas viagens” finalizou.

O prefeito em exercício de União da Vitória, Bachir Abbas, destacou a força política que tem feito história na região “Passamos o momento da eleição e agora estamos juntos pensando no melhor para nossa cidade e região e o deputado Hussein Bakri, junto com o Valdir Rossoni tem feito isso, a prova são os inúmeros investimentos nunca vistos na região” disse Abbas.

Para o Chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, a parceria com o deputado Hussein Bakri tem gerado resultados para a cidade de União da Vitória e região “O Hussein diz que eu tenho a chave do cofre, mas ele no primeiro mandato já é mais importante do que eu nos 20 anos de mandato” e ressalta “O Hussein tem o prestígio do Governador Beto Richa, por isso estamos assinando essa liberação para a compra do ônibus” afirmou. Rossoni aproveitou a oportunidade e junto com o deputado Hussein Bakri autorizou a liberação de mais recursos para União da Vitória.

Foi viabilizado também, uma Kombi para atender a Fundação de Cultura de União da Vitória, além de R$ 500 mil, para a compra de tubos que serão utilizados para prevenir áreas de alagamentos em pontos da cidade.

Ainda, na oportunidade, Rossoni e Hussein assinaram junto com o prefeito interino Bachir Abbas, o termo para instalação de um atendimento da Secretaria do Trabalho, Justiça e Direitos Humanos, chamado “Paraná Cidadão” que irá atender a população da Região Sul do Estado. Além de confecção da Carteira de Identidade e outros documentos, o setor irá atender as necessidades da comunidade da região, por meio de políticas públicas nas áreas da Justiça, Trabalho, Cidadania, Direitos Humanos, Segurança, Educação, Saúde, Agricultura, Meio Ambiente, Urbanismo, Infraestrutura, Energia Elétrica, Saneamento, Habitação, Social, Cultura, Esporte e Lazer.