Evento “Dia do Rio”

No dia 24 de Novembro é comemorado o Dia do Rio no município de Porto União, data definida pela Lei Municipal Nº 4.455, de 26 de abril de 2017 que institui o calendário de eventos alusivos à necessidade de preservação e conservação dos rios.

O evento vem sendo organizado pela Secretaria Municipal de Educação em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Meio Ambiente e diversos setores e órgãos municipais como o a EJA (Educação de Jovens e Adultos), no Balneário Santa Rosa, onde são desenvolvidas diversas atividades voltadas à importância dos rios.

Considerando a atual situação de pandemia do COVID-19, o evento não será realizado este ano, mas devemos lembrar desta importante data que tem como objetivo a conscientização a respeito desse recurso essencial para a vida no planeta.