Evento homenageia as mulheres nesta quarta-feira, 20

A prefeitura de União da Vitória promove nesta quarta-feira (20) mais um evento

em homenagem ao mês da Mulher.

A programação inicia a partir das 19h30, no CTG Fronteira da Amizade. Além de

um desfile de modas em parceria com a Rede Feminina de Combate ao Câncer,

haverá sorteio de brindes e a participação do músico Roberto Bona que se

apresentará, também, acompanhado por cantoras convidadas. A entrada é gratuita

neste evento que faz parte da programação oficial de aniversário dos 129 anos

de União da Vitória.