Eventos da Vara da Infância e Juventude e CEJUSC

Dando continuidade aos trabalhos de articulação da rede de proteção da criança e do adolescente e das atividades afetas ao Projeto de Combate à Evasão Escolar, o Juiz de Direito da Vara da Família, Infância e Juventude e CEJUSC da Comarca de União da Vitória/PR, Carlos Eduardo Mattioli Kockanny, palestrará para os educadores de dois colégios estaduais da comarca com o título “Redes de proteção, abordagem e prevenção às violências no sistema educacional”, proporcionando conhecimento para uma atuação ainda mais qualificada em situações de violência identificadas ou vivenciadas no ambiente escolar, capacitando para a prevenção, promovendo a instituição escolar como um espaço de proteção e cuidado.

No dia 04 de abril, às 10h, a atividade foi realizada no Colégio Estadual Santa Bárbara do município de Bituruna. Já no dia 05 de abril, às 18h30, a contribuição foi no Colégio Estadual Pedro Stelmachuck de União da Vitória. As duas palestras mencionadas dizem respeito à abertura de projeto de intervenção pedagógica nas duas Instituições de ensino citadas, que continuarão ocorrendo durante todo ano conforme programação para o primeiro semestre.

Ainda, no dia 09 de abril, às 8h30, no auditório Edson Aires da UNIGUAÇU, a Vara da Infância e Juventude e CEJUSC, promovem em parceria com o Núcleo Regional de Educação e 3ª Promotoria de Justiça de União da Vitória, a 3ª Edição do projeto DEDICA “Olhares para a Infância e Juventude”, o qual se refere a capacitação para os integrantes da rede de proteção da criança e do adolescente de todos os municípios da Comarca, conforme convite em anexo.

Informações com a pedagoga, Solange, do Núcleo Regional de Educação junto ao Fórum da Vara da Infância e Juventude.